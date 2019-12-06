تأجيل حسم ملف مدير الوكالة الحضرية بمراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

أرجأت الغرفة الجنائية الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، الخميس، البت في ملف مدير الوكالة الحضرية بالمدينة ذاتها ومن معه، إلى 19 من الشهر الجاري.

وجاء هذا التأخير بعدما استجاب القاضي لطلب محام من هيئة القنيطرة يؤازر مهندسا من الرباط، متهما على ذمة هذه القضية، من أجل الاطلاع على الملف وإعداد مذكرة الدفاع.

وكانت جلسات الاستنطاق لدى قاضي التحقيق تميزت بمواجهة مدير الوكالة الحضرية (خ.و) بتصريحات المشتكي، وهو مستثمر عقاري وسياحي مغربي يسمى «رشيد.ح»، تقدم، بداية شهر يوليوز، بشكاية مباشرة لدى رئيس النيابة العامة، يتهم فيها (خ.و) بطلب رشوة بمليار سنتيم مقابل الكفّ عن وضع العراقيل الإدارية في طريق إتمامه بناء عمارة بمراكش بالحي الشتوي بمقاطعة جليز، وتسهيل حصوله على الوثائق الخاصة بمشروع سكني آخر بالمدينة نفسها.

أما مدير الوكالة الحضرية فنفى عنه تهمة "الرشوة"، مشيرا إلى أن المبلغ المضبوط بحوزته ليس سوى "أتعاب" شركة زوجته التي تولت المواكبة والاستشارة بشأن عملية اقتناء عقار لفائدة المشتكي، "الذي دبج شكاية كيدية انتقاما من قيام الوكالة الحضرية بواجبها في مراقبة مخالفات تعميرية جسيمة بأشغال بناء عمارة في ملكيته بشارع "جون كينيدي"، ما دفعها إلى توجيه رسالة إلى والي جهة مراكش ـ آسفي/عامل عمالة مراكش، بتاريخ 21 ماي الماضي، تطلب فيها إيقاف ومنع المهندس المعماري المكلف بإنجاز المشروع من تتبع سير الأشغال".

ومن بين المخالفات التي سجلتها الوكالة الحضرية، حسب المشتكى به، أن "هذه العمارة تطل على إقامة أميرية في الحي الشتوي، وتجاوزت العلو المنصوص عليه في التصاميم بأكثر من مترين ونصف المتر"، مضيفا: "طلبت من عمدة المدينة، بتاريخ 9 ماي الفارط، توقيف أشغال البناء، بسبب عدم وضع الشركة صاحبة المشروع رهن إشارته دفتر الورش، الذي يشدد عليه القانون رقم 12 ـ 66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء".

ونفى المشتكي من جهته، خلال جلسات التحقيق التي أشرف عليها يوسف الزيتوني، قيامه بأي معاملة مع شركة زوجة المدير، كما نفى أن تكون هذه الأخيرة تولت، من الأصل، الوساطة أو الإشراف على بيع البقعة الأرضية المحاذية لسوق «مرجان»، وأكد أن المشتكى به تسلم منه رشوة، من خلال شيك بقيمة 886 مليون سنتيم، و50 مليون سنتيم نقدا لحظة توقيفه.