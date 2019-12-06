حيازة "الشيرا" توقف "ذي سوابق" بالقصر الكبير

هسبريس من القصر الكبير

تمكنت مصلحة الضابطة القضائية بالقصر الكبير من توقيف شخص ذي سوابق قضائية عدة في تجارة المخدرات، وصدرت في حقه مذكرات بحث وطنية.

الموقوف، "م.ب"، الملقب بــ"الجميلي"، وهو من مواليد 1956، ضبط بطريق المريسة متلبسا بحيازة أزيد من كيلوغرام من مخدر الشيرا ومبلغ مالي.

وتم وضع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية، للتحقيق وتقديمه إلى العدالة.