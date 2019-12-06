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كُتّاب وآراء
ترويج ممنوعات ينهي "مغامرات" شخصين بتزنيت
تمكنت عناصر المنطقة الإقليمية لأمن تزنيت، الخميس، من توقيف شخصين من ذوي السوابق العدلية يشتبه في تورطهما في قضايا متعلقة بترويج مخدر الشيرا وتقطير وبيع مسكر ماء الحياة.
وحسب مصدر أمني، فإن عملية توقيف المشتبه فيهما التي تمت تواليا بكل من تزنيت المدينة ودوار البناور التابع لنفوذ جماعة الركادة، أسفرت عن ضبط كمية من مخدر الشيرا ومبلغ مالي متحصل من هذه الأنشطة الممنوعة.
كما تم تحرير مذكرة بحث في حق شخص ثالث يتحدر من أولاد جرار للاشتباه في علاقته بالموقوفين في ترويج المحظورات، يضيف المصدر نفسه.
وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، جرى وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي فتحته الضابطة القضائية في القضية.