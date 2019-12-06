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كُتّاب وآراء
جثة متشرد تستنفر السلطات بسيدي يحيى الغرب
أشرفت عناصر من الشرطة التابعة لأمن سيدي يحيى على نقل جثة رجل مجهول الهوية، عثر عليها في الغابة الموجودة شرق المدينة، إلى مستودع الأموات بمستشفى الإدريسي بالقنيطرة.
وحسب مصادر هسبريس فإن الأمر يتعلق بأربعيني بدون مأوى، عثر على جثته وهي تحمل جرحا غائرا في الرأس، ما يرجح تعرضه للعنف المفضي إلى الموت.
وأضافت المصادر ذاتها أن العناصر الأمنية تنقلت إلى مكان الحادث، رفقة عناصر الشرطة العلمية والسلطات المحلية، حيث تمت معاينة الجثة ومسح محيط المكان الذي وجدت فيه.
وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثة لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، وأوكلت للشرطة القضائية متابعة القضية.