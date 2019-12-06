حريق جزئي يشب بالمركز التجاري "الرباط سانتر"

هسبريس من الرباط

شب حريق جزئي، اليوم الجمعة، في المركب التجاري "الرباط سنتر"، الذي جرى افتتاحه للعموم يوم 20 نونبر الماضي.

مصدر من مكان الحادث أفاد، في تصريح لهسبريس، بأن هناك إنزالا للإطفائيين وإجلاء للمهنيين والزبناء من المركز التجاري الضخم الذي يمتد على حوالي 45 ألف متر مربع.

ورجح المصدر ذاته أن يكون تماس كهربائي وراء الحادث.