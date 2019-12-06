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الرئيسية | حوادث | شرطة الرباط تلاحق سائقا متورطا في جريمة قتل

شرطة الرباط تلاحق سائقا متورطا في جريمة قتل

شرطة الرباط تلاحق سائقا متورطا في جريمة قتل
هسبريس من الرباط
الجمعة 06 دجنبر 2019 - 15:30

تم، صباح اليوم الجمعة، فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة بالرباط، لتحديد ظروف وملابسات ودوافع إقدام سائق سيارة أجرة صغيرة على تعريض أحد زملائه لجريمة قتل بواسطة السلاح الأبيض.

وكان المشتبه فيه، البالغ من العمر 38 سنة، قد أقدم، حسب المعاينات المنجزة والمعلومات الأولية للبحث، على تعريض الضحية لاعتداء جسدي خطير بواسطة السلاح الأبيض، ما تسبب في وفاته؛ وذلك قبل أن يعمد إلى التخلص من السيارة التي يعمل عليها بأحد المنحدرات القريبة من وادي أبي رقراق.

وتواصل مصالح الأمن عمليات التمشيط والبحث في محيط مكان التخلص من السيارة، والتي لحقتها أضرار مادية كبيرة بسبب ارتفاع المنحدر؛ وذلك بحثا عن المشتبه فيه الذي تم تشخيص هويته الكاملة، ومن أجل كشف خلفيات ودوافع ارتكاب هذا الفعل الإجرامي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - فرانز كافكا الجمعة 06 دجنبر 2019 - 16:03
يتحمل اﻷمن الوطني كامل المسؤولية في هذه الجريمة .. الناس عيطو على البوليس ... و البوليس لم يأتي ... !!!!!!!!!!!!!!!!!
ألوووو السي الحموشي
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17
2 - mjalwake fnew york الجمعة 06 دجنبر 2019 - 16:04
c,est trop il faut durcir les lois contre les criminels, ,la seule chose la peine de Mort. et il faut l,executer , ,,,,,,,les criminels de samharouche sont encore en vie?
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8
3 - nassim الجمعة 06 دجنبر 2019 - 16:07
سبحان الله العظيم كل يوم جريمة أشد من الجريمة التي سبقتها
الغريب في الأمر هو أن عائلة الضحية الزوجة لا يظهر على يهم اي تأثير بسبب الفاجعة
تغمد الفقيد بواسع رحمته وان لله وان إليه راجعون
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5
4 - عبدو من الرباط الجمعة 06 دجنبر 2019 - 16:07
السؤال الاول الي جاني فبالي الراجل مات وبنتو ومراتو كيهضرو ويعاودو عادي مكاين لا بكا لا أثر عليهم ثاني سؤال هدا كان سائق طاكسي وكيتعامل هكدا وكيهدد الزملاء ديالو كيف كان تعامولو مع الزبائن؟ أكيد الي ركب معاه غادي يخاف هنا كينا علامة الإستفهام أن رخصة الثقة ولات كتعطا لمن والا يكفي تعطي الفلوس تاخدها بدون حتى ما يشوفو كمارتك
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10
5 - ali.rabat الجمعة 06 دجنبر 2019 - 16:09
هاده نتيجة كترة سماسرة في عمالة الرباط بيع وشراء في رخص وبيع شواهد سكنى مكاين لا مراقبة ولا أي شيء الله يخد فيهم الحق
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6 - غريب الجمعة 06 دجنبر 2019 - 16:11
اولا الله يرحموا و يرحم جميع الموتى المسلمين،والله ان هته الامور لاصبحت تدمي القلب،اين نحن متجهون،؟اعيدها و أكررها يجب عليكم ياسؤلين ان تهتموا بالعنصر البشري و فروا تعليم ذو جودة عالية و فرص الشغل و الا سنسمع كوارث حين الا حين.انهضوا بالعنصر البشري اولا.اوروبا بدأت بالحركة الانسية،اي الانسان اولا.
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7 - رضى الجمعة 06 دجنبر 2019 - 16:14
لاحول ولا قوة الا بالله الله ارحم المرحوم ويصبر اهله فيما اصابهم بنادم بعد على طاعة الخالق سبحانه واصبح يطيع ابليس واعماله اللهم اهدنا و دريتنا ونعود بك من وسوسة الشيطان
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0
8 - محمد طنجة الجمعة 06 دجنبر 2019 - 16:14
علااااااااااااش ااشرطة ماجاتش علامات استفهااااااااام للسيد الحموشي ؟؟؟؟؟؟
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4
9 - افران الاطلس المتوسط الجمعة 06 دجنبر 2019 - 16:30
سائق سيارة أجرة ارتكب جريمة قتل بطعن (الفأس) أين نضع الثقة الآن ؟ عادة يعطى حق ترخيص الثقة لسائق الطاكسي الاجرة الا لأشخاص مستقرة وعادية دهنيا . رخص وبيع شواهد السكنى بدون مراقبة ولا أي شيء (غير لي جاء اقول لييك ندير سائق طاكسي بما ان هه المهنة يخصها تكوين مهني الكافي والترخيص ساري المفعول بشهادة طبية كل سنة. لماذا الامن لم يتدخل بسرعة في القضية قبل وقوع الجريمة الباشعة ؟
Un chauffeur de taxi commis un meurtre à coups de "hache" Où mettre maintenant la confiance? Habituellement, on ne donne le droit et autorisation d'exercé ce métier de chauffeur de taxi, sauf pour les personnes stables et réguliers . Où peut-on mettre la confiance à présent. Le code de la route dans notre pays a encore beaucoup à faire
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10 - toto الجمعة 06 دجنبر 2019 - 16:32
sincèrement a rabat ya pas de police et de rafale comme a salé c est pas bien serré la police ne travaille pas il dorment
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