شرطة الرباط تلاحق سائقا متورطا في جريمة قتل

هسبريس من الرباط

تم، صباح اليوم الجمعة، فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة بالرباط، لتحديد ظروف وملابسات ودوافع إقدام سائق سيارة أجرة صغيرة على تعريض أحد زملائه لجريمة قتل بواسطة السلاح الأبيض.

وكان المشتبه فيه، البالغ من العمر 38 سنة، قد أقدم، حسب المعاينات المنجزة والمعلومات الأولية للبحث، على تعريض الضحية لاعتداء جسدي خطير بواسطة السلاح الأبيض، ما تسبب في وفاته؛ وذلك قبل أن يعمد إلى التخلص من السيارة التي يعمل عليها بأحد المنحدرات القريبة من وادي أبي رقراق.

وتواصل مصالح الأمن عمليات التمشيط والبحث في محيط مكان التخلص من السيارة، والتي لحقتها أضرار مادية كبيرة بسبب ارتفاع المنحدر؛ وذلك بحثا عن المشتبه فيه الذي تم تشخيص هويته الكاملة، ومن أجل كشف خلفيات ودوافع ارتكاب هذا الفعل الإجرامي.