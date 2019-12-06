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الرئيسية | حوادث | نزاع جيران يفضي إلى جريمة قتل بسيدي حجاج

نزاع جيران يفضي إلى جريمة قتل بسيدي حجاج

نزاع جيران يفضي إلى جريمة قتل بسيدي حجاج
إبراهيم الحافظون من سطات
الجمعة 06 دجنبر 2019 - 17:32

أمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية بسطات، الجمعة، بإجراء تشريح طبي على جثة رجل ثمانيني لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، بعدما لقي حتفة خلال نزاع بينه وبين بعض جيرانه حول مسلك طرقي بأرض فلاحية بمنطقة سيدي حجاج، دائرة ابن أحمد إقليم سطات.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن الهالك "م. م" من مواليد 1940 بأولاد مراح، يقطن بدوار أولاد عياد أولاد سيدي الدقاق جماعة وقيادة سيدي حجاج، متزوج وأب لأربعة أبناء، عثر عليه جثة هامدة بدوار أولاد عياد بعد دخوله في صراع مع جيرانه حول ممر طرقي بقطعة أرضية فلاحية.

وانتقلت إلى مكان الحادث عناصر تابعة للمركز الترابي للدرك الملكي أولاد مراح سيدي حجاج سرية سطات، وممثل عن السلطات المحلية، حيث جرت معاينة جثة الهالك، وجمع كل المعطيات المفيدة في البحث القضائي، قبل توجيه جثمان الضحية عبر سيارة نقل الأموات نحو مستودع الأموات بسطات لإخضاعها للتشريح الطبي لفائدة البحث القضائي.

وأوضحت مصادر هسبريس أن عناصر الدرك الملكي بسيدي حجاج تمكّنت من توقيف شخصين، في انتظار توقيف شخص ثالث، قصد الاستماع إليهم وكشف علاقتهم بالحادث، قبل عرضهم على أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية سطات.

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