درك أولاد سعيد يفكك عصابة لترويج الممنوعات

إبراهيم الحافظون من سطات

عرضت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد سعيد سرية سطات، ثلاثة أشخاص على أنظار النيابة العامة بالدائرة الاستئنافية بعاصمة الشاوية، للاشتباه فيهم بترويج الممنوعات على مستوى إقليمي الجديدة وسطات عبر قارب تقليدي.

مصادر هسبريس أفادت بأن عناصر الدرك الملكي نصبت كمينا محكما على مستوى ضفة وادي أم الربيع، أسفر عن توقيف ثلاثة أشخاص ينحدرون من دوار الكراديد منطقة الدورات، أحدهم من ذوي السوابق القضائية، ووضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية للاستماع إليهم تمهيديا.

وأوضحت المصادر ذاتها أن درك أولاد سعيد تمكّن من حجز كميات من الممنوعات وسيارة خفيفة ودراجة نارية ومركب تقليدي قرب سد الدورات، وهي وسائل كان يستعين بها المشتبه فيهم في عمليات ترويج ومساعدة شركائهم على نقل الممنوعات إلى الضفة الأخرى من نهر أم الربيع.