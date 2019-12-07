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كُتّاب وآراء
الأمن يحجز "شيرا" داخل علب مصبرات بمكناس
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، زوال اليوم، من توقيف ثلاثة أشخاص يبلغون من العمر 32 و43 و56 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية العديدة في ترويج المخدرات والسرقة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
ووفق ما أوردته ولاية أمن مكناس لهسبريس، فقد أوضحت إجراءات التنقيط بقواعد بيانات الأشخاص المبحوث عنهم أن المشتبه فيه الرئيسي يشكل موضوع مذكرتين للبحث على الصعيد الوطني في قضايا تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات، الأولى صادرة عن الشرطة القضائية بطنجة والثانية عن نظيرتها بالدار البيضاء.
وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة داخل شقة المشتبه فيه الرئيسي، يضيف المصدر ذاته، من حجز 75 كيلوغراما من مخدر الشيرا ملفوفة بعناية داخل مجموعة من علب المصبرات الخاصة بالمواد الغذائية، علاوة على مبالغ مالية مهمة يشتبه في كونها من متحصلات ترويج المخدرات.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم، تقول ولاية أمن مكناس، تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتوقيف كل المساهمين والمشاركين المتورطين فيها.