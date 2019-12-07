شاحنة تُنهي حياة أربعيني دهسا في "مشرع العين"

رشيد بيجيكن من أكادير

لقي شخص أربعيني مصرعه دهسا تحت عجلة شاحنة، اليوم، بمركز "مشرع العين"، ضواحي تارودانت. وقد انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى عين المكان للقيام بالمعاينات الضرورية وفتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادثة المميتة.

وأمرت النيابة العامة المختصة بنقل جثة المفارق للحياة، وهو أب لثلاثة أبناء، إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الإقليمي، فيما جرى الاحتفاظ بسائق الشاحنة تحت تدبير الحراسة النظرية.

وفيما رجّح شهود عيان أن تكون السرعة المفرطة وراء الحادثة، قال رئيس الجماعة الترابية مشرع العين، محمد كرماح، في تصريح لهسبريس، "لقد أصبح تدخل مصالح وزارة التجهيز والنقل ضروريا من أجل وضع مخفضات السرعة بالمركز، حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث المميتة".

وأوضح المسؤول الجماعي أن "الطريق السريع الرابطة بين آيت ملول وتارودانت، التي تخترق مركز مشرع العين، تشهد حركة سير دؤوبة ويستعملها آلاف المواطنين يوميا، منهم حوالي 1500 من التلاميذ، لذلك وجب وضع مخفضات السرعة وعلامات تشوير تحدد السرعة في 40 كيلومترا في الساعة".