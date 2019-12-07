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الرئيسية | حوادث | توقيف أشخاص لتهديد مستعملي طريق عمومية

توقيف أشخاص لتهديد مستعملي طريق عمومية

توقيف أشخاص لتهديد مستعملي طريق عمومية
حميد رزقي من الفقيه بن صالح
الجمعة 06 دجنبر 2019 - 23:40

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن بني ملال من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم طالبان، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتهديد أمن وسلامة مستعملي الطريق العمومية، وتبادل الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عامة وخاصة.

وأفاد بلاغ لمصالح الأمن بالولاية بأنها كانت قد توصلت بإشعار حول قيام مجموعة من الأشخاص بتبادل العنف والرشق بالحجارة فيما بينهم، مما تسبب في إلحاق خسائر مادية ببعض السيارات بالشارع العام، من بينها سيارة تابعة للأمن الوطني، قبل أن يقود التدخل الفوري لدوريات الشرطة إلى ضبط المشتبه فيهم وهم في حالة تخدير متقدمة، فضلا عن حجز أسلحة بيضاء ودراجة نارية بحوزتهم.

وقد تم وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة دوافعها وخلفياتها.

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