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الرئيسية | حوادث | مصرع عامليْن في حادث بـ"الأوطوروت" قرب سطات

مصرع عامليْن في حادث بـ"الأوطوروت" قرب سطات

مصرع عامليْن في حادث بـ"الأوطوروت" قرب سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الجمعة 06 دجنبر 2019 - 21:03

قالت مصادر هسبريس إن عامليْن بإحدى الشركات لقيا مصرعهما على الفور، مساء اليوم، بعدما دهستهما شاحنة على مستوى النقطة الكيلومترية 102 بالطريق السيار الرابطة بين مراكش وسطات، في النفوذ الترابي لقيادة أولاد بوزيري جنوب عاصمة الشاوية.

وأفادت المصادر نفسها بأن الهالكين "ع. ه" المزداد سنة 1999، المنحدر من تنغير، و"م. خ" المزداد سنة 1978، المنحدر من خنيفرة، التابعين لإحدى الشركات المكلفة بإصلاح الطريق السيار، توفيا على الفور بسبب جروح خطيرة نتيجة صدمهما من قبل شاحنة كانت قادمة من مراكش في اتجاه مدينة الدار البيضاء في النفوذ الترابي لإقليم سطات.

وأردفت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي التابعة لكوكبة الدراجات بسرية سطات انتقلت على الفور إلى مكان الحادث رفقة قائد السرية، وجرت معاينة الواقعة قبل العثور على صفيحة ترقيم لعربة مفترضة بعين المكان، ليتم تتبع أثرها عبر الطريق السيار إلى أن تمكنت العناصر الدركية من توقيف شاحنة على مستوى النقطة الكيلومترية 64 بين سطات والبيضاء، يشتبه في ارتكاب سائقها للحادث المميت، في انتظار نتائج البحث القضائي.

وجرى استدعاء سيارة نقل الأموات لنقل الضحيتين إلى مستودع الأموات بسطات، قصد المعاينة الطبية أو التشريح لفائدة البحث القضائي المفتوح تحت إشراف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات، لفكّ لغز الحادث القاتل وترتيب الجزاءات.

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