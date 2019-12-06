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الرئيسية | حوادث | جثة متفحمة ومكبّلة تثير استنفارا بحد بوموسى

جثة متفحمة ومكبّلة تثير استنفارا بحد بوموسى

جثة متفحمة ومكبّلة تثير استنفارا بحد بوموسى
حميد رزقي من الفقيه بن صالح
الجمعة 06 دجنبر 2019 - 22:17

عُثر، بعد عصر اليوم، على جثة رجل متفحمة بضيعة فلاحية تتواجد بنفوذ جماعة حد بوموسى الترابية، التابعة إداريا لإقليم الفقيه بن صالح.

وفور علمها بالخبر، انتقلت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي حد بوموسى، وعناصر المركز القضائي بالفقيه بن صالح، فضلا عن عناصر الشرطة العلمية والقائد الإقليمي للدرك، إلى موقع الجريمة للقيام بإجراءات التحقيق.

وذكرت مصادر محلية لهسبريس أن يدّيْ الضحية كانتا مشدودتين بواسطة سلك، وأن الكلاب الضالة تمكنت من نهش أحد أطرافه، ورجحت أن يكون للأمر علاقة بتصفية حسابات.

وقد فتحت عناصر المركز القضائي بالفقيه بن صالح، بمعية الشرطة العلمية، تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لمعرفة أسباب الوفاة، كما تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي لبني ملال قصد التشريح.

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