24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4508:1613:2416:0018:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. أكبر عملية نصب عقارية بالمغرب تجرّ موثق "باب دارنا" إلى التحقيق (5.00)

  2. الشامي يرسم معالم النموذج التنموي المغربي الجديد (5.00)

  3. "أوبر" تكشف عن 6 آلاف اعتداء جنسي في عامين (5.00)

  4. سكري الحمل يعرّض المواليد لأمراض القلب المبكرة (5.00)

  5. نشطاء يُودعون عريضة لدى البرلمان لإلغاء تجريم الحريات الفردية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | العثور على جثة متحللة يستنفر سلطات بوجدور

العثور على جثة متحللة يستنفر سلطات بوجدور

العثور على جثة متحللة يستنفر سلطات بوجدور
مصطفى البكار من تزنيت
السبت 07 دجنبر 2019 - 09:15

فتحت مصالح أمن بوجدور تحقيقاتها الأولية، أمس، لتحديد ظروف وملابسات العثور على جثة في مراحل متقدمة من التحلل تعود لامرأة في عقدها الرابع.

وحسب المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس، فإن أحد أفراد عائلة الهالكة كان وراء العثور على جثتها داخل أحد المنازل الكائنة بحي النور وسط بوجدور في ظروف ماتزال غامضة إلى حدود الساعة.

وفور إشعارها بالنازلة، انتقلت السلطات المحلية وعناصر الأمن الوطني إلى عين المكان، وأشرفت على عملية نقل الجثة نحو مستودع الأموات بمستشفى بوجدور في انتظار عرضها على التشريح الطبي لمعرفة أسباب الوفاة، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.