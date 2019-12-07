درك أكادير يُحبط محاولة تمرير مخدرات عبر حافلة

رشيد بيجيكن من أكادير

تمكنت عناصر كوكبة الدراجات النارية، التابعة لسرية الدرك بأكادير، الجمعة، من حجز كمية مهمة من مخدر الشيرا بمنطقة أمسكورد شمال أكادير داخل حافلة للنقل العمومي كانت قادمة من إحدى مدن شمال المغرب.

وجاء حجز هذه المخدرات على إثر تفتيش دقيق أُخضعت له أمتعة ركاب الحافلة، وأسفر عن اكتشاف عشرات الكيلوغرامات من مخدر الشيرا وسط حقيبة. وقد تمكنت عناصر الدرك من الاهتداء إلى الواقف وراء محاولة تمرير هذه المخدرات.

وقد تقرر وضع الموقوف رهن الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضه على المحاكمة لمتابعته بالمنسوب إليه.