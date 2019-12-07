الأمن يقبض على سائق متورط في جريمة قتل بشعة

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر الشرطة التابعة لولاية أمن الرباط، مساء أمس الجمعة، سائق سيارة الأجرة المتورط في ارتكاب جريمة القتل العمد بواسطة السلاح الأبيض، والتي كان ضحيتها سائق سيارة أجرة من نفس الصنف، في وقت سابق من صباح يوم أمس الجمعة.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت، أنه تم توقيف المشتبه فيه بتنسيق مع ممثل السلطة المحلية بضواحي منطقة عكراش، وذلك بعدما حاول الاختباء بورشة للأشغال بالقرب من عين المكان، بعدما انحرفت به السيارة في منحدر طرقي قريب من قنطرة على واد أبي رقراق.

وتم، يضيف المصدر ذاته، وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد الدوافع والخلفيات الحقيقية التي كانت وراء ارتكاب هذا الفعل الإجرامي.