الأمن يفك لغز "اختطاف رضيع" ويوقف متورطيْن

هسبريس من الرباط

عثرت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم السبت، على الرضيع الذي تم التصريح باختطافه يوم أمس الجمعة من طرف والدته.

وأوردت المديرية العامة للأمن الوطني، ضمن بلاغ اليوم، أن الأبحاث والتحريات المعمقة التي باشرتها المصالح الأمنية مكنت من العثور على الرضيع في صحة جيدة، وإرجاعه لوالدته، في حين تم توقيف المشتبه فيها المتورطة في عملية الاختطاف، وهي من ذوي السوابق القضائية، كما تم توقيف شخص آخر من معارفها يشتبه في تورطه في المشاركة وعدم التبليغ.

وحسب البلاغ ذاته، فقد كانت مصالح الأمن الوطني بمنطقة البرنوصي بالدار البيضاء قد توصلت، في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، ببلاغ حول اختطاف رضيع يبلغ من العمر 20 شهرا من طرف سيدة من معارف والدته، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات عن تحديد مكان تواجد الرضيع المختطف وتوقيف المشتبه فيها وأحد المشاركين المحتملين.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما معا تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المتورطين المحتملين.