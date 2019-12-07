أمن سطات ينهي نشاط عصابة مختصة في السرقة

إبراهيم الحافظون من سطات

عرضت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن سطات، اليوم السبت، ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 22 و23 سنة، على أنظار النيابة العامة المختصة بسطات، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة باستعمال ناقلة ذات محرك.

وأوضحت مصادر هسبريس أن مصلحة الشرطة القضائية بسطات كانت قد باشرت مجموعة من الأبحاث والتحريات الميدانية فور توصلها بشكاية بشأن تعرّض شخص للسرقة من طرف ثلاثة أشخاص كانوا على متن سيارة خفيفة، وهو ما مكّن من تشخيص هوية المشتبه فيهم وتوقيف أحدهم بمدينة سطات، قبل أن يتم توقيف شريكيه بمدينة برشيد.

وجرى الاستماع إلى المشتبه فيهم في محاضر قانونية خلال فترة الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة بالدائرة الاستئنافية بسطات، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية التي اقترفوها في حق ضحاياهم، قبل عرضهم على سلطة الملاءمة للنظر في المنسوب إليهم.