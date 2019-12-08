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كُتّاب وآراء
فيديو ضحية اعتداء يثير استنفار عناصر الشرطة
تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني مع مقطع فيديو تم نشره على الأنترنيت؛ ينقل تصريحات ضحية يحمل ضمادا طبيا على رأسه حول تعرضه لاعتداء جسدي من طرف ثلاثة أشخاص بمدينة سطات.
ووفق مصادر هسبريس فإن مراجعة السجلات والمعطيات المتوفرة لدى ولاية أمن سطات أظهرت أن مصالح الشرطة فتحت بحثا قضائيا في هذه النازلة فور توصلها بشكاية الضحية.
وزادت المصادر نفسها أن الأبحاث الميدانية المنجزة أسفرت عن توقيف أحد المشبه فيهم وإخضاعه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي التمهيدي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في حين ما زالت التحريات جارية من أجل توقيف باقي المتورطين المفترضين في هذه القضية بعدما تم تشخيص هوياتهم.
وشدّدت المديرية العامة للأمن الوطني، بحسب المصادر نفسها، على أن مصالحها المختصة حريصة على التفاعل الجدي والسريع مع جميع المنشورات ذات الصلة بالشأن الأمني، وتؤكد أنها ستواصل مجهوداتها الرامية للوقاية من الجريمة ومكافحتها على النحو الذي يضمن أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.