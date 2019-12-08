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الرئيسية | حوادث | الغموض يحيط بوفاة امرأتين داخل منزل في أكادير

الغموض يحيط بوفاة امرأتين داخل منزل في أكادير

الغموض يحيط بوفاة امرأتين داخل منزل في أكادير
رشيد بيجيكن من أكادير
الأحد 08 دجنبر 2019 - 00:32

لقيت امرأتان مصرعهما في منزلهما بحي "أمسرنات" وسط مدينة أكادير، فيما نقلت اثنتان أخريان من العائلة نفسها إلى المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني.

وأورد مصدر طبي لهسبريس أن حالة اللتين ترقدان بالمستشفى مستقرة، مضيفا أن التشريح الطبي سيكشف الأسباب الحقيقية لوفاة المرأتين الأخريين.

وقد تضاربت الأنباء حول سبب هذه الواقعة بين التسمم الغذائي، والاختناق بغاز أحادي أوكسيد الكربون.

وفتحت المصالح الأمنية بمدينة أكادير تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة باستئنافية أكادير، من أجل الوقوف على ملابسات وظروف وفاة السيدتين وإصابة قريبتيهما.

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