24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4508:1613:2416:0018:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. "أوبر" تكشف عن 6 آلاف اعتداء جنسي في عامين (5.00)

  2. سكري الحمل يعرّض المواليد لأمراض القلب المبكرة (5.00)

  3. محاربة الفساد (5.00)

  4. "تل الورد" (5.00)

  5. درك أولاد سعيد يفكك عصابة لترويج الممنوعات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الدرك البحري يضبط 30 رزمة مخدرات في أصيلا

الدرك البحري يضبط 30 رزمة مخدرات في أصيلا

الدرك البحري يضبط 30 رزمة مخدرات في أصيلا
هسبريس من الرباط
السبت 07 دجنبر 2019 - 22:15

تمكنت دورية تابعة لسرية الدرك البحري بأصيلا، اليوم السبت، من إحباط عملية تهريب كمية من المخدرات وصفت بالكبيرة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن العملية، التي جاءت خلال قيام دورية للدرك البحري بمهمة روتينية، أسفرت عن ضبط 30 رزمة من المخدرات، تزن في مجموعها حوالي 800 كيلوغرام.

وأضافت المصادر ذاتها أن شحن كمية المخدرات تم بالقرب من "مارينا غولف" بالمنطقة الحضرية لمدينة أصيلا.

وفي السياق ذاته، أشارت مصادر هسبريس إلى أن مركز المراقبة للقوات المسلحة تمكن بالمكان نفسه من اعتقال شخص بحوزته 5 رزم من المخدرات على متن سيارته، في حين ما يزال البحث جاريا تحت إشراف النيابة العامة بأصيلا للوصول إلى مختلف المتورطين المحتملين في هذه العملية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.