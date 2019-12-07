الدرك البحري يضبط 30 رزمة مخدرات في أصيلا

هسبريس من الرباط

تمكنت دورية تابعة لسرية الدرك البحري بأصيلا، اليوم السبت، من إحباط عملية تهريب كمية من المخدرات وصفت بالكبيرة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن العملية، التي جاءت خلال قيام دورية للدرك البحري بمهمة روتينية، أسفرت عن ضبط 30 رزمة من المخدرات، تزن في مجموعها حوالي 800 كيلوغرام.

وأضافت المصادر ذاتها أن شحن كمية المخدرات تم بالقرب من "مارينا غولف" بالمنطقة الحضرية لمدينة أصيلا.

وفي السياق ذاته، أشارت مصادر هسبريس إلى أن مركز المراقبة للقوات المسلحة تمكن بالمكان نفسه من اعتقال شخص بحوزته 5 رزم من المخدرات على متن سيارته، في حين ما يزال البحث جاريا تحت إشراف النيابة العامة بأصيلا للوصول إلى مختلف المتورطين المحتملين في هذه العملية.