الدركيون يوقفون أربعينيا مطلوبا بـ45 مذكرة بحث

هسبريس من الفقيه بن صالح

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سوق السبت أولاد النمة من إيقاف شخص أربعيني، من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بحيازة المخدرات والاتجار فيها، وترويج المشروبات الكحولية بشتى أنواعها.

وحسب مصدر مطلع، فقد تم إيقاف المشتبه به رفقة فتاتين وشاب ثلاثيني يقطنون بإقليم بني ملال، وحجز سيارته، بعد عملية مراقبة وترصد قامت بها عناصر الدرك الملكي بسوق السبت.

وأضاف المصدر ذاته أن عناصر الدرك حجزت بحوزة المشتبه به، الذي ينحدر من دوار الرواجح بجماعة أولاد بورحمون بإقليم الفقيه بن صالح، والذي يشكل موضوع حوالي 45 مذكرة بحث من طرف الدرك والأمن، كمية من المخدرات الصلبة.

ووفق المصدر نفسه، فإن التحقيقات لا تزال جارية مع الأشخاص الثلاثة لمعرفة علاقتهم بالمشتبه به، مشيرا إلى أنه تم الاحتفاظ بهم تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه العملية تدخل في إطار الحملات التي يسهر عليها رئيس المركز، بتنسيق مع القيادتين الجهوية والإقليمية، للحد من ترويج المخدرات بشتى أنواعها بنفوذ درك سوق السبت.