الدرك يوقف عشرات الأشخاص بجماعة أولاد عياد

حميد رزقي

تشنّ مصالح الدرك الملكي بأولاد عياد، منذ يوم الخميس، حملات أمنية وُصفت بالأولى من نوعها بالجماعة الترابية، حيث أسفرت عن إيقاف عدد من الأشخاص بشبهات مختلفة وحجز عدد من الدراجات النارية وتسجيل العشرات المخالفات في عمليات متفرقة.

وأفاد مصدر لهسبريس بأن العملية، التي يقودها قائد المركز الدرك بأولاد عياد رفقة عناصره بتنسيق مع القيادة الجهوية، أسفرت عن إيقاف 11 شخصا بشبهة استهلاك المخدرات والسكر العلني، و12 شخصا سبق أن صدرت في حقهم مذكرات بحث عديدة بشبهات تتعلق بالضرب والجرح والإكراه البدني وإهمال الاسرة واعتراض سبيل المارة واستعمال العنف..، كما أفضت إلى تسجيل ما يزيد 80 مخالفة سير وحجز دراجات نارية عديدة.

وذكر المصدر ذاته أن عناصر الدرك بأولاد عياد تمكنت، بتنسيق مع مركز الدرك بأفورار، من إسقاط شخص من ذوي السوابق القضائية، كان موضوع أزيد من 30 مذكرة بحث من طرف الدرك والأمن .

وحسب المصدر نفسه، فإن عناصر الدرك بأولاد عياد تكثف من دورياتها بعدد من الأحياء المستهدفة وبمحيط المؤسسات التعليمية وعند مداخل الجماعة الترابية، فضلا عن النقط التي يشتبه في أنها تشكل وكرا لمستهلكي المخدرات ومسكر الماحيا وباقي المشروبات الكحولية، بهدف تضييق الخناق على تجار المخدرات والممنوعات بكل أنواعها وملاحقة المشتبه فيهم المتورطين في عدد من الأفعال التي تضر بسلامة الأشخاص والممتلكات، ومن أجل استتباب الأمن ووضع حد لكل الجانحين الذين تقلق ممارساتهم الساكنة.

يذكر أن هذه الدوريات، التي تشارك فيها عناصر للدرك من خارج مركز أولاد عياد (أيت اعتاب – إمداحن بني ملال..)، لا تزال متواصلة بالمناطق سالفة الذكر. كما أن القيادة الجهوية للدرك الملكي ببني ملال سبق أن قامت بحملة مماثلة بعدد من المناطق التابعة لنفوذها، شاركت فيها عناصر أمنية متنوعة أفضت هي الأخرى إلى إيقاف العشرات من الأشخاص المبحوث عنهم، بشبهة التورط في قضايا جنحية وجنائية مختلفة.