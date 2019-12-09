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كُتّاب وآراء
ثلاثيني ينتحر شنقا داخل منزل عائلته بإقليم أسفي
وضع شاب، الأحد، حدا لحياته، بدوار البريات ضمن النفوذ الترابي لجماعة بوكدرة التابعة لإقليم أسفي.
وأفادت مصادر محلية لهسبريس بأن الهالك، الذي يبلغ من العمر 34 سنة، انتحر "شنقا داخل منزل عائلته ليلفظ أنفاسه الأخيرة في الحين"، مضيفة أن "الشاب الثلاثيني كان قيد حياته يتمتع بصحة جيدة، ولا تظهر عليه أي أعراض مرضية".
وزادت: "الهالك انتحر في غفلة من أسرته، التي عثرت عليه معلقا في حبل داخل منزل أسرته بدوار البريات".
وفور توصلها بإخبارية حول الواقعة، انتقلت السلطة المحلية وعناصر من المركز الترابي للدرك الملكي بوكدرة إلى مكان الحادث، وفتحت تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات هذا الانتحار.
وبأمر من النيابة العامة المختصة، أشرفت عناصر الدرك الملكي على نقل جثة الشاب الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بمدينة آسفي، لتخضع للتشريح الطبي.