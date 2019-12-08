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كُتّاب وآراء
حبل ينهي حياة خمسيني شنقا بضواحي اشتوكة
وضع شخصٌ في عقده الخامس، مساء الأحد، حدًّا لحياته شنقا، في دوار "توعدي" بالجماعة الترابية آيت اعميرة ضواحي اشتوكة آيت باها.
وعُثر على الهالك جثة هامدة معلقة بواسطة حبل إلى جذع شجرة، ليجري إخبار السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لآيت اعميرة بالحادثة.
وقد عاينت السلطات المحلية والأمنية الجثة، وأشرفت على عملية نقلها نحو مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، في انتظار إخضاعها للتشريح بُغية تحديد أسباب الوفاة، تنفيذا لأوامر النيابة العامة المختصة.