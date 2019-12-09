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الرئيسية | حوادث | جثة فتاة متحللة ومدفونة تستنفر سلطات تارودانت

جثة فتاة متحللة ومدفونة تستنفر سلطات تارودانت

جثة فتاة متحللة ومدفونة تستنفر سلطات تارودانت
رشيد بيجيكن من أكادير
الأحد 08 دجنبر 2019 - 23:40

تواصل السلطات المحلية وعناصر المركز القضائي للدرك بسرية تارودانت تحرياتها من أجل تحديد هوية فتاة عُثر على جثتها وهي في درجة جد متقدمة من التحلل، صباح الأحد، في غابة بجماعة الكردان بضواحي إقليم تارودانت.

واستنادا إلى أقوال شهود عيان من المنطقة، فقد فوجئ شخص وهو يتجول في المنطقة بجثة مدفونة بالقرب من إحدى الأشجار وسط الغابة، وهي في حالة تحلل متقدمة، وقد بدت عليها آثار نهش الكلاب الضالة، مما دعاه إلى ربط الاتصال بالسلطات المحلية والأمنية.

وإثر ذلك انتقلت عناصر الدرك الملكي وممثلو السلطة المحلية بالمنطقة وعناصر الشرطة العلمية إلى المكان المحدد، حيث تم مسح مسرح الجريمة المفترضة، وفتح تحقيق قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتعرف على هوية الهالكة، والكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.

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