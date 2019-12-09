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الرئيسية | حوادث | طعن إمام مسجد يوقع شخصا في قبضة أمن كلميم

طعن إمام مسجد يوقع شخصا في قبضة أمن كلميم

طعن إمام مسجد يوقع شخصا في قبضة أمن كلميم
مصطفى البكار
الاثنين 09 دجنبر 2019 - 00:30

أوقفت المصالح الأمنية بكلميم، الأحد، شخصا في عقده الخامس، يشتبه بتورطه في اعتداء شنيع طال إمام مسجد، ونقل على إثره إلى مستعجلات المستشفى الجهوي.

وحسب المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس، فإن إمام مسجد الرضوان بكلميم تعرض بشارع زريولة لطعنات خطيرة بالسلاح الأبيض في مناطق متفرقة من جسده، استدعت نقله، صبيحة الأحد، نحو مستشفى الحسن الثاني بأكادير قصد تلقي العلاجات الضرورية.

ولم تستبعد المصادر ذاتها أن تكون السرقة وراء هذا الاعتداء.

وتمت إحالة المشتبه به على مسطرة البحث التمهيدي، الذي تباشره الضابطة القضائية في القضية، في انتظار إحالته على غرفة الجنايات باستئنافية أكادير من أجل متابعته بالفعل الجرمي المنسوب إليه.

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