جلسة خمرية تنتهي في جريمة قتل بمدينة بوجدور

مصطفى البكار

أعادت المصالح الأمنية ببوجدور، اليوم الأحد، تفاصيل جريمة القتل، التي راحت ضحيتها امرأة في عقدها الرابع داخل شقة بحي النور بالمدينة ذاتها.

وتعود تفاصيل الواقعة، وفق مصادر هسبريس، إلى العثور على جثة متحللة، يوم الجمعة الماضي، في شقة بحي النور، حيث قامت الضابطة القضائية بفتح بحث معمق في الحادثة، تحت إشراف النيابة العامة، أسفر عن توقيف خمسة أشخاص، من بينهم المتورط الرئيسي في الجريمة.

وأضافت المصادر نفسها أن المشتبه به اعترف خلال إجراءات البحث التفصيلي بتعريضه الضحية للضرب المؤدي إلى الموت حينما كان رفقتها يوم 27 نونبر الماضي في جلسة خمرية بمعية أربعة من أصدقائه.

وينتظر إحالة الموقوفين الخمسة، غدا الاثنين، على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالعيون قبل عرضهم على القضاء لمتابعتهم بالمنسوب إليهم.