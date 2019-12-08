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كُتّاب وآراء
جمارك الناظور تحجز مبالغ مالية وخمورا بباب مليلية
ضبطت جمارك باب مليلية مبلغا ماليا وشيكات وكمبيالات قيمتها 600 ألف درهم لدى مغربي كان يهم بالدخول من مليلية المحتلة إلى بني انصار.
وكان المشتبه به، وهو مغربي يبلغ من العمر 48 سنة، على متن سيارته الخاصة المرقمة بالمغرب، قبل أن تكشف عملية التفتيش، التي قادتها مصالح الجمارك، عن المبلغ المذكور، حيث كان الموقوف يرغب بإدخاله إلى الناظور دون التصريح به لدى مكتب الصرف.
وفي السياق ذاته، تمكنت عناصر الجمارك من توقيف سائق سيارة يحمل الجنسية الرومانية، وبحوزته 93000 درهم، إضافة إلى خمور ولحم خنزير موضوعة في سيارة مكتراة من إحدى الوكالات بالناظور. وقد كان الموقوف عائدا من مليلية، ويرغب بإدخال ذلك المبلغ المالي إلى الناظور دون التصريح به لدى مكتب الصرف.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق الموقوفين، مع فرض أداء الضرائب والغرامات اللازمة وفق القوانين الجاري بها العمل.