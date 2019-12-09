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كُتّاب وآراء
استعمال سلاح الشرطة يحسم تدخلا أمنيا بتاوريرت
اضطر رئيس فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن تاوريرت إلى استعمال سلاحه الوظيفي، بشكل تحذيري، وذلك خلال تدخل لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية عرض موظفي الشرطة لخطر جدي ووشيك باستعمال السلاح الأبيض.
وكانت دورية للشرطة قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيه، البالغ من العمر 23 سنة، غير أنه واجه عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة باستعمال سيفين من الحجم الكبير، كما حاول إيذاء نفسه عمدا باستعمال السلاح الأبيض نفسه، ما اضطر رئيس فرقة الشرطة القضائية إلى استعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية.
العملية، وفق بلاغ أصدرته المديرية العامة للأمن الوطني، مكنت من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه المبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، وتوقيفه رفقة أحد مشاركيه، فضلا عن حجز الأسلحة البيضاء المستعملة في هذا الاعتداء.
وقد تم وضع المشتبه فيهما معا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.