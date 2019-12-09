24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4608:1813:2516:0018:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. مهمّشون يشتكون بؤس المعيشة بدار ولد زيدوح (5.00)

  2. دور الأزياء العالمية تجتذب المسلمات بتصميم "الأزياء المحتشمة" (5.00)

  3. العزاوي .. بطل من زاكورة يتسلّق قمّة العالمية في السباقات الجبلية (5.00)

  4. عندما طالب المقيم العام ليوطي بجمع معلومات عن أمازيغ المغرب (5.00)

  5. غضب سائقي التريبورتور (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | استعمال سلاح الشرطة يحسم تدخلا أمنيا بتاوريرت

استعمال سلاح الشرطة يحسم تدخلا أمنيا بتاوريرت

استعمال سلاح الشرطة يحسم تدخلا أمنيا بتاوريرت
هسبريس من الرباط
الاثنين 09 دجنبر 2019 - 12:05

اضطر رئيس فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن تاوريرت إلى استعمال سلاحه الوظيفي، بشكل تحذيري، وذلك خلال تدخل لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية عرض موظفي الشرطة لخطر جدي ووشيك باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت دورية للشرطة قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيه، البالغ من العمر 23 سنة، غير أنه واجه عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة باستعمال سيفين من الحجم الكبير، كما حاول إيذاء نفسه عمدا باستعمال السلاح الأبيض نفسه، ما اضطر رئيس فرقة الشرطة القضائية إلى استعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية.

العملية، وفق بلاغ أصدرته المديرية العامة للأمن الوطني، مكنت من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه المبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، وتوقيفه رفقة أحد مشاركيه، فضلا عن حجز الأسلحة البيضاء المستعملة في هذا الاعتداء.

وقد تم وضع المشتبه فيهما معا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.