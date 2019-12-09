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كُتّاب وآراء
التبليغ عن جريمة وهمية يورط تلميذا في مدينة فاس
جرى بمدينة فاس فتح بحث قضائي، ليوم الاثنين، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع تلميذ يبلغ من العمر 18 سنة، يشتبه في تورطه في التبليغ عن جريمة وهمية يعلم بعدم حدوثها.
المشتبه فيه كان قد اتصل هاتفيا بقاعدة القيادة والتنسيق بولاية أمن فاس للتبليغ عن وجود قنبلتين ناسفتين بمنزل أحد الأشخاص بحي "لابيطا" ظهر يوم الخميس الماضي، وهو البلاغ الذي تعاملت معه مصالح الأمن الوطني بجدية كبيرة وفتحت في شأنه بحثا دقيقا قبل أن يتضح أن الأمر يتعلق ببلاغ كاذب وبجريمة وهمية، تبعا لما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا تحديد دوافعها وخلفياتها الحقيقية.