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الرئيسية | حوادث | التبليغ عن جريمة وهمية يورط تلميذا في مدينة فاس

التبليغ عن جريمة وهمية يورط تلميذا في مدينة فاس

التبليغ عن جريمة وهمية يورط تلميذا في مدينة فاس
هسبريس من الرباط
الاثنين 09 دجنبر 2019 - 15:10

جرى بمدينة فاس فتح بحث قضائي، ليوم الاثنين، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع تلميذ يبلغ من العمر 18 سنة، يشتبه في تورطه في التبليغ عن جريمة وهمية يعلم بعدم حدوثها.

المشتبه فيه كان قد اتصل هاتفيا بقاعدة القيادة والتنسيق بولاية أمن فاس للتبليغ عن وجود قنبلتين ناسفتين بمنزل أحد الأشخاص بحي "لابيطا" ظهر يوم الخميس الماضي، وهو البلاغ الذي تعاملت معه مصالح الأمن الوطني بجدية كبيرة وفتحت في شأنه بحثا دقيقا قبل أن يتضح أن الأمر يتعلق ببلاغ كاذب وبجريمة وهمية، تبعا لما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا تحديد دوافعها وخلفياتها الحقيقية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - tarik الاثنين 09 دجنبر 2019 - 15:28
بجب اعتقاله لانه ليس بقاصرو سبب مشاكل للشرطة و لساكنة المنزل
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2 - َمغربي الاثنين 09 دجنبر 2019 - 15:41
بغا يشوف سرعة التفاعل عند البوليس، ها هو غيشوف سرعة الإجراءات التي ستزج به في السجن أو الغرامة.
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3 - داز من هنا الاثنين 09 دجنبر 2019 - 15:45
سير اتشوفو البلاغات الكاذبة لكتواصلوا بها رجال الوقاية المدنية بالعشرات ولا يتخد فيهم القانون اية اجراءات
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