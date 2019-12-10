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الرئيسية | حوادث | تلميذ يرفع حصيلة المنتحرين إلى 32 في شفشاون‬

تلميذ يرفع حصيلة المنتحرين إلى 32 في شفشاون‬

تلميذ يرفع حصيلة المنتحرين إلى 32 في شفشاون‬
هسبريس من تطوان
الاثنين 09 دجنبر 2019 - 23:39

أقدم تلميذ، اليوم الإثنين، على وضع حد لحياته مستعينا بحبل لفه حول عنقه ووصله إلى غصن شجرة غير بعيد عن منزل أسرته بجماعة وزكان في إقليم شفشاون، وفق ما أوردته مصادر متطابقة.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن الضحية، الذي يبلغ حوالي 15 سنة، وينحدر من دوار بومدور الواقع ضمن النفوذ الترابي للجماعة سالفة الذكر، وكان قيد حياته يتابع دراسته بالثانوية الإعدادية، وجد جثة هامدة معلقة إلى شجرة بمحاذاة منزل أسرته.

وفور إخطارها حلت عناصر الدرك الملكي وممثل عن السلطات المحلية، لمباشرة التحقيقات الأولية وجمع المعطيات والقرائن التي ستفيد في التحقيق المفتوح تحت إشراف النيابة العامة المختصة لمعرفة ملابسات الواقعة.

وجرى إيداع جثمان المفارق للحياة بمستودع الأموات من أجل إخضاعه للتشريح الطبي أو المعاينة الطبية، لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، تنفيذا لتعليمات محكمة شفشاون؛ بينما الحالة المسجلة اليوم تعد الـ 32 من نوعها في الإقليم منذ بداية العام الجاري، وفق معطيات غير رسمية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - محمد الاثنين 09 دجنبر 2019 - 23:51
هذا امر غير معقول. ما الذي يحدث في شفشاون لا يمكن ان يكون هذا امرا عاديا هناك لغز ما في القضية لا يمر اسبوع دون ان تحدث عملية انتحار او قتل الله اعلم. الامر محير للغاية كيف لانسان ان يشع حدا لحياته بهذه الطريقة البشعة لا بد من وجود شيء يدفعهم او يحفزهم على الانتحار. لا يحدث هذا العدد في كامل التراب الوطني!!!!!!!!!!
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2
2 - متتبع الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 00:03
شفشاون تتير اكثر من علامة استفهام؟ ياكما شي مجرم تما ؟ كيقتلهم؟
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3 - محلل الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 00:06
لاحول ولاقوة الا بالله ان لله واليه راجعون حتى صغار السن ينتحرون في الماضي اغلب المنتحرين من الازواج او الكبار اما الان فنسمع بالصغار ينتحرون والسبب الحقيقي هو غياب الامن الروحي لان الدنيا دار ابتلاء ومشاكل والبعد عن الله يورث الشقاء و الامراض النفسية والاحساس بالنقص في جوانب الحياة
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