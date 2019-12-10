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كُتّاب وآراء
تلميذ يرفع حصيلة المنتحرين إلى 32 في شفشاون
أقدم تلميذ، اليوم الإثنين، على وضع حد لحياته مستعينا بحبل لفه حول عنقه ووصله إلى غصن شجرة غير بعيد عن منزل أسرته بجماعة وزكان في إقليم شفشاون، وفق ما أوردته مصادر متطابقة.
ووفقا للمصادر ذاتها، فإن الضحية، الذي يبلغ حوالي 15 سنة، وينحدر من دوار بومدور الواقع ضمن النفوذ الترابي للجماعة سالفة الذكر، وكان قيد حياته يتابع دراسته بالثانوية الإعدادية، وجد جثة هامدة معلقة إلى شجرة بمحاذاة منزل أسرته.
وفور إخطارها حلت عناصر الدرك الملكي وممثل عن السلطات المحلية، لمباشرة التحقيقات الأولية وجمع المعطيات والقرائن التي ستفيد في التحقيق المفتوح تحت إشراف النيابة العامة المختصة لمعرفة ملابسات الواقعة.
وجرى إيداع جثمان المفارق للحياة بمستودع الأموات من أجل إخضاعه للتشريح الطبي أو المعاينة الطبية، لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، تنفيذا لتعليمات محكمة شفشاون؛ بينما الحالة المسجلة اليوم تعد الـ 32 من نوعها في الإقليم منذ بداية العام الجاري، وفق معطيات غير رسمية.