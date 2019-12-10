المخدرات تتسبب في توقيف 3 أشخاص بأولاد عياد

هسبريس من الفقيه بن صالح

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد عياد بإقليم الفقيه بن صالح، مساء أمس الإثنين، من توقيف 03 أشخاص بشبهة الاتجار بمادة "السيليسيون" ومخدر الشيرا، وحجز سيارة كانوا على متنها؛ وذلك على مستوى منطقة تفصل بين جماعتي أولاد عياد وآرفالة بإقليم أزيلال.

جاء ذلك إثر حملة متواصلة لدرك أولاد عياد، انطلقت منذ الخميس ولازالت مستمرة بجميع أحياء البلدة وبالمناطق المجاورة، وأسفرت اليوم عن توقيف ثلاثة أشخاص، اثنان منهم ينحدران من بلدة أولاد عياد؛ فيما الثالث يعيش بمدينة تطوان، وبحوزتهم كمية مهمة من مخدر الشيرا وعلب متعددة من "السيليسيون".

وتم وضع المعنيين بالأمر رهن تدبير الحراسة النظرية، قصد البحث معهم حول القضايا المتورطين فيها، تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة.

وفي سياق متصل، تمكنت العناصر ذاتها، بتنسيق مع درك حد بوموسى، الأحد، من حجز حوالي 90 كيلوغراما من "الكيف" سنابل، وكمية مهمة من "طابا" بدوار أولاد رحو، على مشارف نهر أم الربيع بالجماعة الترابية حد بوموسى.

وكانت عمليات نهاية الأسبوع، قد أسفرت هي الأخرى عن توقيف 11 شخصا بشبهة استهلاك المخدرات والسكر العلني، و12 شخصا سبق أن صدرت في حقهم مذكرات بحث عديدة بشبهات تتعلق بالضرب والجرح وإهمال الأسرة واعتراض سبيل المارة واستعمال العنف؛ كما أفضت إلى تسجيل ما يزيد عن 120 مخالفة سير إلى حد الآن وحجز عدة دراجات نارية.