معدة مواطن إفريقي تفضح كمية كوكايين بأكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

تمكنت فرقة الأبحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير من توقيف مواطن ينحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، ويبلغ من العمر 22 سنة؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات الصلبة.

واستنادا إلى إفادات مصدر أمني فقد جرى توقيف المشتبه فيه خلال عملية أمنية بحي تليلا، إذ أسفرت عملية تفتيشه عن حجز كبسولة محتوية على مخدر الكوكايين، قبل أن تكشف عملية الفحص بالأشعة التي خضع لها عن احتواء معدته على كميات من المخدر نفسه، كان قد ابتلعها قبيل توقيفه.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الجهوي بالمدينة، في انتظار تفريغ أمعائه واستقرار حالته الصحية، من أجل إخضاعه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وفقا للمصدر ذاته.