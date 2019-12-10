24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4708:1813:2516:0018:2219:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. مغربي يراهن على نقل الأقمار الصناعية إلى الفضاء (5.00)

  2. قراءة في أرقام المغرب (PISA 2018) (5.00)

  3. مبادرة جمعوية تروم إيواء المشردين بشوارع أفورار (5.00)

  4. سليم الشيخ (5.00)

  5. القوات المسلحة تقرب خدمات طبية من معوزي الرشيدية وبوعرفة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | جمارك "طنجة المتوسط" تحبط تهريب 21 ألف يورو

جمارك "طنجة المتوسط" تحبط تهريب 21 ألف يورو

جمارك "طنجة المتوسط" تحبط تهريب 21 ألف يورو
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 13:25

تمكنت عناصر الجمارك المشتغلة بميناء طنجة المتوسط، اليوم الثلاثاء، من إفشال محاولة لتهريب مبلغ من العملة الصعبة دون التصريح به لدى الجهات المختصة.

مصدر جمركي أفاد بأن إخضاع سيارة كان يقودها مغربي للفحص بـ"السكانير" مكّن من العثور على مبلغ مالي بالعملة الصعبة قدره 21500 يورو كانت مخبأة في حقيبة يدوية.

وقد تم حجز المبلغ المالي من طرف عناصر الجمارك العاملة بالميناء، واتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في حق سائق السيارة المرقمة بإسبانيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.