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جمارك "طنجة المتوسط" تحبط تهريب 21 ألف يورو
الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 13:25
تمكنت عناصر الجمارك المشتغلة بميناء طنجة المتوسط، اليوم الثلاثاء، من إفشال محاولة لتهريب مبلغ من العملة الصعبة دون التصريح به لدى الجهات المختصة.
مصدر جمركي أفاد بأن إخضاع سيارة كان يقودها مغربي للفحص بـ"السكانير" مكّن من العثور على مبلغ مالي بالعملة الصعبة قدره 21500 يورو كانت مخبأة في حقيبة يدوية.
وقد تم حجز المبلغ المالي من طرف عناصر الجمارك العاملة بالميناء، واتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في حق سائق السيارة المرقمة بإسبانيا.