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قتيلان وجريحان في حادث اصطدام قرب العيون
الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 19:00
لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة الخطورة، في حادثة سير مروعة وقعت الليلة الماضية على مستوى الطريق الرابطة بين العيون وجماعة المرسى، إثر اصطدام عنيف بين سيارتين خفيفتين.
واستنادا إلى المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس، فقد خلف هذا الحادث مصرع شخص على الفور؛ فيما لفظ آخر أنفاسه الأخيرة بمستعجلات المستشفى الجهوي بالعيون، متأثرا بإصابة خطيرة على مستوى الرأس.
وفور إخطارها، حلّت بمكان الواقعة مصالح السلطة المحلية والدرك الملكي، وقامت باتخاذ جميع الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحوادث، موازاة مع فتح تحقيق معمق في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة.