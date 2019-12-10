حادث مروري ينهي حياة طفل في مدينة سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

أمرت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية سطات، اليوم الثلاثاء، بإجراء معاينة وفحص على جثة طفل في عامه الثاني، لتحديد السبب الحقيقي للوفاة بعدما تعرّض لحادثة سير بمدينة سطات.

وأفادت مصادر هسبريس بأن "س، ف"، المزداد سنة 2017 بمدينة سطات، تعرّض لحادثة سير قاتلة قرب منزل أسرته بحي النهضة بمدينة سطات، حين صدمته سيارة؛ وهو ما أدى إلى وفاته، في ظروف شكّلت موضوع بحث قضائي.

وانتقلت إلى مكان الحادث عناصر شرطة تابعة لمصلحة حوادث السير، وممثل عن السلطة المحلية بالدائرة الخامسة، حيث جرت معاينة الحادثة والقيام باللازم حسب الاختصاص، مع فتح بحث في الواقعة لكشف ظروف وملابسات حدوثها.