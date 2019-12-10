24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
10/12/2019
الأيام القادمة
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:47
|08:18
|13:25
|16:00
|18:22
|19:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- مقتل 475 شخصا في احتجاجات العراق منذ أكتوبر
- ملايين المغربيات يتعرضن لأشكال العنف .. الجنس والاقتصاد بالصدارة
- جمارك "طنجة المتوسط" تحبط تهريب 21 ألف يورو
- هيئات حقوقية تدعو إلى الاحتجاج أمام مقر البرلمان
- وثائق أميركية تكشف سلبيات الحرب في أفغانستان
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
حادث مروري ينهي حياة طفل في مدينة سطات
الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 21:05
أمرت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية سطات، اليوم الثلاثاء، بإجراء معاينة وفحص على جثة طفل في عامه الثاني، لتحديد السبب الحقيقي للوفاة بعدما تعرّض لحادثة سير بمدينة سطات.
وأفادت مصادر هسبريس بأن "س، ف"، المزداد سنة 2017 بمدينة سطات، تعرّض لحادثة سير قاتلة قرب منزل أسرته بحي النهضة بمدينة سطات، حين صدمته سيارة؛ وهو ما أدى إلى وفاته، في ظروف شكّلت موضوع بحث قضائي.
وانتقلت إلى مكان الحادث عناصر شرطة تابعة لمصلحة حوادث السير، وممثل عن السلطة المحلية بالدائرة الخامسة، حيث جرت معاينة الحادثة والقيام باللازم حسب الاختصاص، مع فتح بحث في الواقعة لكشف ظروف وملابسات حدوثها.