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الرئيسية | حوادث | تأجيل انطلاق محاكمة "مول الكاسكيطة" في سطات

تأجيل انطلاق محاكمة "مول الكاسكيطة" في سطات

تأجيل انطلاق محاكمة "مول الكاسكيطة" في سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 21:30

أجّلت هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة الاستئنافية سطات، اليوم الثلاثاء، موعد انطلاق محاكمة محمد السكاكي المعروف بـ"مول الكاسكيطة" إلى التاسع عشر من دجنبر الجاري، لتمكين فعاليات المجتمع المدني المطالبة بالحق المدني من إعداد الدفاع وأداء الرسوم الجزافية وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل.

وحضر عدد من ممثلي فروع هيئات المجتمع المدني رفقة دفاعهم، الذي التمس تأجيل انطلاق مجريات المحاكمة، حتى يتمكّن الدفاع من الاطلاع على الملف؛ في المقابل حضر المحامي محمد زيان، نيابة عن محمد السكاكي "مول الكاسكيطة" المتابع في حالة اعتقال، للاشتباه فيه بسب الأفراد والإخلال العلني بالحياء بالبذاءة في الإشارات والأفعال وإهانة المؤسسات الدستورية، وحيازة المخدرات.

وحسب بلاغ النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسطات، فإن إحدى القنوات بموقع "يوتوب" تحمل اسم "مول الكاسكيطة" نشرت بتاريخ 29 نونبر 2019 فيديو تضمّن عبارات فيها سب للمواطنين المغاربة، ووصفهم بأوصاف مهينة لهم وحاطة من كراماتهم وتمسّ بمؤسساتهم الدستورية.

وأضاف بلاغ وكيل الملك بابتدائية سطات أن المصالح المعنية أوقفت صاحب القناة سالف الذكر، حيث ضبطت كمية صغيرة من المخدرات في حيازته ساعة إيقافه، فوُضع تحت تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث، قبل تقديمه إلى النيابة العامة لاتخاذ القرار القانوني الملائم في حقه.

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