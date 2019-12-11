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الرئيسية | حوادث | سقوط في بئر يصرع شابة متزوجة بأولاد عبّو

سقوط في بئر يصرع شابة متزوجة بأولاد عبّو

سقوط في بئر يصرع شابة متزوجة بأولاد عبّو
إبراهيم الحافظون من سطات
الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 00:46

أفادت مصادر هسبريس بأن امرأة ثلاثينية، وهي أمّ لطفلين، عثر عليها، مساء الثلاثاء، جثة هامدة في بئر قرب مسكنها بدوار أولاد بن العايدي منطقة أولاد سليمان جماعة سيدي بن حمدون، قيادة الهدامي إقليم برشيد.

ورجّحت مصادر هسبريس عملية انتحار الثلاثينية " ب، ب" المزدادة سنة 1985 بأولاد عبّو، خاصة أنها كانت تعاني اضطرابات نفسية بين الفينة والأخرى، في انتظار نتائج التشريح الطبي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة لتحديد السبب الحقيقي للوفاة.

وانتقلت عناصر تابعة لدرك أولاد عبّو سرية برشيد، بعد إشعارها من قبل ممثل السلطة المحلية بقيادة الهدّامي، حيث جرى استدعاء فرقة تابعة للوقاية المدنية بثكنة برشيد، التي قامت بانتشال جثة الهالكة، ومعاينتها من قبل الضابطة القضائية، قبل توجيه الجثمان عبر سيارة نقل الأموات نحو قسم التشريح بمستشفى سطات لفائدة البحث القضائي.

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