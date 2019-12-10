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الرئيسية | حوادث | شرطة فاس تطيح بثلاثة مروجين للمخدرات القوية

شرطة فاس تطيح بثلاثة مروجين للمخدرات القوية

شرطة فاس تطيح بثلاثة مروجين للمخدرات القوية
رشيد الكويرتي من فاس
الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 21:40

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، زوال اليوم الثلاثاء، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و37 سنة، من بينهم فتاة وشخص من ذوي السوابق القضائية؛ وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة المخدرات والأقراص الطبية المخدرة والاتجار بها.

وجرى توقيف المشتبه فيه الأول، وفق ما أعلنته ولاية أمن فاس، على متن سيارة خفيفة متلبسا بحيازة 130 غراما من مخدر الكوكايين، قبل أن يتم توقيف المتورط الرئيسي الذي كانت هذه الشحنة المخدرة موجهة إليه برفقة فتاة.

وأسفرت عملية التفتيش، يوضح مصدر هسبريس، عن العثور بحوزة المشتبه فيه الرئيسي على 42 غراما من مخدر الكوكايين، بالإضافة إلى 400 قرص من مخدر "إكستازي" و50 غراما من مخدر الشيرا، فضلا عن مبلغ مالي بالعملتين الوطنية والأجنبية.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة، تورد ولاية أمن فاس، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكشف كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - أستاذة وطنية الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 21:54
فين غاديين بهذا القدر الكوكايين والاقراص وو اذن لصنع خلطة تتلف عقول الشباب الحكم يالاشغال الشاقة في حقهم خاصة لصاحب السوابق
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2 - مغربي حائر الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 21:57
القرقوبي والحشيش سلاح فتاك ضد ابناء الشعب ويفهم لي ابغى افهم
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