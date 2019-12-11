‪أيادي أمن تيكوين تصل إلى عصابة لسرقة السيارات‬

رشيد بيجيكن من أكادير

تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الشرطة بتيكوين، أمس الثلاثاء، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 44 و48 سنة، من ذوي السوابق القضائية؛ وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة من داخل السيارات.

وأورد مصدر أمني أنه جرى توقيف المشتبه فيهما بفضل الأبحاث والتحريات الميدانية المفعلة على خلفية تسجيل شكايات بشأن تعرض محتويات سيارات مستوقفة بالشارع العام للسرقة بمدينة تيكوين، إذ جرى تشخيص هويتيهما بعد استغلال تسجيلات كاميرا للمراقبة.

ومكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز مجموعة من الهواتف النقالة والأغراض الشخصية المحصلة من الأفعال الإجرامية للمشتبه فيهما، يورد المصدر الأمني ذاته.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما.