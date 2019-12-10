24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4708:1813:2516:0018:2219:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. عبد النباوي: التعذيب عمل وحشي .. والمغرب يضمن كرامة الجميع (5.00)

  2. السائق المغربي بنيحيى ينضم إلى برنامج "ماكلارين" (5.00)

  3. المغرب وأمريكا والصحراء (5.00)

  4. أزمة دوزيم (5.00)

  5. معالم على طريق المصالحة مع الذات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | سارق بطاريات هوائيات يسقط في قبضة أمن فاس

سارق بطاريات هوائيات يسقط في قبضة أمن فاس

سارق بطاريات هوائيات يسقط في قبضة أمن فاس
رشيد الكويرتي من فاس
الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 20:33

أحالت فرقة مكافحة العصابات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، اليوم الثلاثاء، على النيابة العامة المختصة شخصا من ذوي السوابق القضائية العديدة، يبلغ من العمر 26 سنة؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بسرقة بطاريات كهربائية، ما تسبب في تعييب وتخريب منشآت ذات منفعة عامة.

وكانت مصالح ولاية أمن فاس، وفق ما أوردته الأخيرة لهسبريس، توصلت بإشعار من قبل ممثل إحدى الشركات الفاعلة في ميدان الاتصالات حول سرقة مجموعة من البطاريات التي تستعمل في تشغيل اللواقط الهوائية لشبكة الهاتف.

المصدر ذاته أوضح أنه جرى على الفور إجراء أبحاث ميدانية مكنت من تحديد مكان البطاريات المسروقة، فضلا عن توقيف المتورط في سرقتها ومحاولة تصريفها بأحد المحلات المخصصة لبيع المتلاشيات.

وتم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يضيف المصدر ذاته؛ في حين تبقى عمليات البحث متواصلة من أجل توقيف جميع الأشخاص المحتمل تورطهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.