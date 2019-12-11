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كُتّاب وآراء
قضايا مخدّرات واعتداءات تُوقف شخصا بأولاد افرج
تمكن المركز الترابي للدرك الملكي بأولاد افرج، إقليم الجديدة، من توقيف شخص شكّل موضوع 8 مذكرات بحث على الصعيد الوطني، وذلك على خلفية تورّطه في قضايا تخص الحيازة والاتجار بالمخدرات والضرب والجرح.
وأوضحت مصادر هسبريس أن شخصا قضى فترات متفرقة في السجن، تراوحت بين شهرين و8 أشهر، ومباشرة بعد انتهاء عقوبته الحبسية الأخيرة، عاد مجددا إلى مزاولة أنشطته المرتبطة بالاتجار بالمخدرات بالمنطقة، إضافة إلى اعتدائه على مجموعة من الأشخاص.
وأضافت المصادر ذاتها أن الاحتياطات التي كان المعني بالأمر يتّخذها خلال مزاولة أنشطته الإجرامية مكّنته، في مناسبات سابقة، من الإفلات من قبضة الدرك الملكي، فيما يتم في كل عملية ضبط كمية من المخدرات وبعض المحجوزات التي كان يستعملها في أنشطته، من ضمنها 200 كيلوغرام من المخدرات، وسيارة خفيفة، ودرّاجتيْن ناريتين.
وعملت عناصر الدرك الملكي على تضييق الخناق على المبحوث عنه، قبل أن يتوصل المركز الترابي بأولاد افرج بمعلومات دقيقة تكلّلت بتوقيف المعني بالأمر فجرًا ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.