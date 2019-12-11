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كُتّاب وآراء
درك تاونات يحجز 12 طنا من "الكيف" وسط غابة
تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بمرنيسة، مؤازرة بعناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتاونات، مساء أمس الثلاثاء، من حجز 12 طنا من القنب الهندي كانت معدة للتحويل إلى مسحوق مخدر "الشيرا"، داخل أربعة أكواخ أقيمت وسط غابة على الحدود بين إقليمي تاونات والحسيمة.
وأوردت مصادر هسبريس أن الأكواخ المذكورة، التي داهمتها عناصر الدرك الملكي تحت إشراف قائد سرية تاونات، تمت إقامتها بشكل عشوائي وسط غابة دوار أمويلت التابع للنفوذ الترابي لجماعة فناسة باب الحيط بإقليم تاونات، مبرزة أنها على شكل معامل سرية مجهزة لتحويل "الكيف" إلى مسحوق مخدر "الشيرا".
وقد تمكنت عاصر الدرك الملكي التي نفذت هذه العملية، تضيف المصادر ذاتها، من حجز المعدات المستعملة في عملية التحويل، فضلا عن توقيف أحد المشتبه فيهم بعين المكان، والذي تم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، لأجل البحث.
وجرى إحراق كمية المخدرات المحجوزة، صباح اليوم الأربعاء، بأمر من النيابة العامة المختصة بابتدائية تاونات، وبتنسيق مع مصالح الجمارك؛ فيما جرى تحرير مذكرة بحث في حق ثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في أن لهم علاقة بهذه القضية.