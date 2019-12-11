مصرع إطفائي أشعل النار في جسده بالقصر الكبير

هسبريس من القصر الكبير

وضع أحد رجال الوقاية المدنية، مساء اليوم، حدا لحياته بمقر ثكنة رجال المطافئ بمدينة القصر الكبير، بعد أن عمد إلى إحراق نفسه باستعمال مادة مشتعلة صبّها على جسده.

الراحل (هـ. ع)، الذي يبلغ من العمر 37 سنة، لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى المدني بالمدينة سالفة الذكر، على الرغم من محاولة إنقاذه من لدن زملائه أولا، ومن لدن الطاقم الطبي للمستشفى.

ووفق مصادر من عين المكان، فإن الضحية، الذي كان يعانى قيد حياته من مشاكل أسرية مع زوجته المطلقة، أبّ لطفلتين؛ وهو ما خلّف أسى عميقا في أوساط زملائه في العمل وبين جيرانه.