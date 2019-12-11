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الرئيسية | حوادث | مصرع إطفائي أشعل النار في جسده بالقصر الكبير

مصرع إطفائي أشعل النار في جسده بالقصر الكبير

مصرع إطفائي أشعل النار في جسده بالقصر الكبير
هسبريس من القصر الكبير
الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 20:30

وضع أحد رجال الوقاية المدنية، مساء اليوم، حدا لحياته بمقر ثكنة رجال المطافئ بمدينة القصر الكبير، بعد أن عمد إلى إحراق نفسه باستعمال مادة مشتعلة صبّها على جسده.

الراحل (هـ. ع)، الذي يبلغ من العمر 37 سنة، لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى المدني بالمدينة سالفة الذكر، على الرغم من محاولة إنقاذه من لدن زملائه أولا، ومن لدن الطاقم الطبي للمستشفى.

ووفق مصادر من عين المكان، فإن الضحية، الذي كان يعانى قيد حياته من مشاكل أسرية مع زوجته المطلقة، أبّ لطفلتين؛ وهو ما خلّف أسى عميقا في أوساط زملائه في العمل وبين جيرانه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 20:37
ان لله وان اليه لراجعون
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2 - مصطفى المغربي الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 20:44
اللهم ارحمه.نعم كثرة الضغط تولد الانفجار.اللهم هون علينا وعلى المسلمين جميعا.
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3 - صديق المرحوم الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 20:47
كان رحمه الله نعم الموظف خلوق و مرضي الوالدين اللهم تجاوز عنه
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4 - كمال المنصوري الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 20:50
القوانين في الميدان العسكري تصب في إتجاه الزوجة. أي لو أن الزوجة تقدمت للثكنة و إشتكت من زوجها سيكون مصيره العقاب...
كما ان القوانين في حالة الطلاق تجعل جزء من الراتب يقتطع للزوجة و الأطفال دون مراعاة حالة الزوج، فتجد أغلب الراتب يذهب للزوجة و يبقى الزوج المسكين غارقا في ديون البيت...و ربما يتبقى له شهريا مبلغ صغير لا يتعدى 1500 درهم حيث لا يستطيع الزواج مرة أخرى و لا بناء مستقبل...بينما الزوجة الاولى تتمتع براتبه الشهري و ربما تنفقه على...
العسكري يجد نفسه يعمل ليل نهار في ثكنته دون فائدة فيكون أمامه طريقان.
إما الإنتحار أو دفع إستقالته لانه لا يُعقَل ان يستغل ليل نهار و تحت ضغوط العمل التب تعرفها الجميع دون مقابل مادي.
على المصالح الإجتماعية البحث عن حلول كي لا تضيع الزوجة و الابناء ماديا و كذلك كي لا يعاني العسكري بسبب طلاقه.
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