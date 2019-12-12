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الرئيسية | حوادث | توقيف شخص حاول رشو "عون سلطة" بالريش

توقيف شخص حاول رشو "عون سلطة" بالريش

توقيف شخص حاول رشو "عون سلطة" بالريش
محمد أيت حساين
الخميس 12 دجنبر 2019 - 02:30

تمكنت مصالح الدرك الملكي بالريش، إقليم ميدلت، من توقيف شخص في عقده الرابع، لتورطه في محاوله تقديم رشوة لأحد أعوان السلطة بقيادة سيدي عياد.

ووفق المعطيات التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية فإن المعني بالأمر حاول رشو أحد أعوان السلطة بمبلغ 5000 درهم مقابل السماح له بالترامي على أراضي الجموع.

وذكرت مصادر مطلعة أن عون السلطة الذي حاول المعني بالأمر رشوه أبلغ قائد القيادة بالأمر، ليتم إخبار النيابة العامة المختصة التي نصبت كمينا للمتهم بتنسيق مع الدرك الملكي، ليتم ضبطه بإحدى محطات الوقود بالريش متلبسا بمحاولة تقديم الرشوة.

وأضافت المصادر ذاتها أن المتهم معروف بالاتجار بأراضي الجموع، ما تسبب في مشاكل عديدة لذوي الحقوق، لافتة إلى أنه حاول رشو عون سلطة مقابل التغاضي عن تراميه على أراضي الجموع "أزغارن نووشن".

وتم وضع المشتبه فيه رهن تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق البحث معه وكشف أسماء متورطة معه في الاتجار بأراضي الجموع.

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