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الرئيسية | حوادث | إصابة 26 عاملا فلاحيا في حادثة بمنطقة العيايطة

إصابة 26 عاملا فلاحيا في حادثة بمنطقة العيايطة

إصابة 26 عاملا فلاحيا في حادثة بمنطقة العيايطة
حميد رزقي
الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 23:05

أصيب 26 راكبا، من بينهم 04 حالتهم خطيرة، في حادث انقلاب سيارة كانت تقل عمالا وعاملات فلاحيين، مساء اليوم الأربعاء بمنطقة العيايطة بإقليم بني ملال.

وهرعت إلى مكان الحادث 05 سيارات إسعاف تابعة للوقاية المدنية ولجماعة بني ملال والجماعات الترابية المجاورة لمكان الحادثة، حيث جرى نقل العاملات والعمال إلى المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال لتلقي العلاجات الضرورية.

واستنفر الحادث مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية التي انتقلت على الفور إلى مكانه للقيام بالإجراءات اللازمة، وفتح تحقيق لمعرفة ظروفه وملابساته.

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