24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
11/12/2019
الأيام القادمة
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:48
|08:19
|13:26
|16:00
|18:23
|19:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الأربعاء بالمغرب
- بن فليس: التخابر يستهدف سمعتي قبل الانتخابات
- حوادث السير تسقط 15 قتيلا في عدة مدن مغربية
- تعنيف المغربيات ينتشر في العمل والفضاء العام
- البرلمان المصري يوصي بتعزيز التعاون مع المغرب
فارس: التعذيب ينتقص من حرمة الناس.. ومحاربته واجب أخلاقي (5.00)
شهادات تعترف بقيمة وخدمة الصديق معنينو للإعلام في المملكة (5.00)
- آلاف المغربيات يقبلن "العنف الزوجي" حفاظاً على الاستقرار الأسري - (67)
- مسافرة أمريكيّة تفضح عجز شركة "لارام" عن حماية معطيات الزبناء - (67)
- دراسة تُظهر تأييد أغلب المغاربة لـ"تحكم الرجل" في لباس الزوجة - (64)
- هكذا تدخّلت القوات العمومية لمنع مبيت أساتذة محتجين أمام البرلمان - (38)
- انسحاب "مجلس بوعياش" من الوساطة يُعقد ملف "معتقلي الريف" - (38)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
إصابة 26 عاملا فلاحيا في حادثة بمنطقة العيايطة
الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 23:05
أصيب 26 راكبا، من بينهم 04 حالتهم خطيرة، في حادث انقلاب سيارة كانت تقل عمالا وعاملات فلاحيين، مساء اليوم الأربعاء بمنطقة العيايطة بإقليم بني ملال.
وهرعت إلى مكان الحادث 05 سيارات إسعاف تابعة للوقاية المدنية ولجماعة بني ملال والجماعات الترابية المجاورة لمكان الحادثة، حيث جرى نقل العاملات والعمال إلى المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال لتلقي العلاجات الضرورية.
واستنفر الحادث مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية التي انتقلت على الفور إلى مكانه للقيام بالإجراءات اللازمة، وفتح تحقيق لمعرفة ظروفه وملابساته.