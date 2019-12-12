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الرئيسية | حوادث | رشوة بالملايين توقع مسؤولا ولائيا في قبضة الأمن

رشوة بالملايين توقع مسؤولا ولائيا في قبضة الأمن

رشوة بالملايين توقع مسؤولا ولائيا في قبضة الأمن
هسبريس من مراكش (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
الخميس 12 دجنبر 2019 - 12:45

أوقف ضباط تابعون للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم الخميس، إطارا رفيع المستوى في ولاية جهة مراكش أسفي، يشغل منصب رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بالولاية، بعدما تم ضبطه في حالة تلبس بتلقي مبلغ مالي مهم كان قد طلبه على سبيل الرشوة.

وحسب ما توفر حاليا من معطيات فإن المعني بالأمر تم توقيفه داخل مكتبه وهو متلبس بتسلم 12 مليون سنتيم، كان قد طلبها عن طريق الابتزاز من مالك سلسلة فنادق بـ"عاصمة النخيل".

مصدر مطلع شدد على أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في مراكش كانت قد انتدبت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للاستماع للضحية حول واقعة الابتزاز وطلب الرشوة، قبل أن تتمكن من توقيف المشتبه به في حالة تلبس داخل مكتبه.

ومن المقرر أن يتم الاحتفاظ بالموظف الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، على ذمة البحث الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعليمات من الوكيل العام للملك بمدينة مراكش.

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