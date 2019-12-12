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كُتّاب وآراء
حجز نصف طن من مخدر الشيرا ضواحي الرشيدية
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني تمكن المصلحة الجهوية للشرطة القضائية في الرشيدية، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 28 و41 سنة، وحجزت بحوزتهما نصف طن من مخدر الشيرا.
وأوضح بلاغ للمديرية، توصلت به هسبريس، أن العملية التي تمت اليوم الخميس عرفت حجز المخدرات، معبأة على شكل 20 رزمة، بمنزل يملكه المشتبه فيه الأول بمنطقة "احفيرة"، التي تبعد 200 كيلومتر عن الرشيدية، قبل أن يتم توقيف المشتبه فيه الرئيسي بمنطقة "إخفنغير" المجاورة، وهو الذي يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل تورطه في نفس الأفعال الإجرامية.
تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد باقي الامتدادات المحتملة للنشاط الإجرامي وباقي المتورطين المفترضين.