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كُتّاب وآراء
درك "ابا محمد" يحمي طائر الحسون من شباك الصيد
أحالت مصالح الدرك الملكي للمركز الترابي بقرية ابا محمد، الخميس، على مصالح النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتاونات، شابا في نهاية عقده الثالث، للاشتباه في صيده واتجاره بطائر الحسون الذي يوجد ضمن قائمة أصناف الطيور المحمية.
ووفق ما أوردته مصادر هسبريس، فإن مصالح الدرك بقرية ابا محمد، فور توصلها مساء أمس الأربعاء بإخبارية تفيد بتواجد المعني بالأمر بصدد القيام بصيد طائر الحسون بغابة الغوازي، انتقلت إلى عين المكان قبل تمكنها من توقيفه وحجز طائرين من الحسون بحوزته كان قد تمكن من صيدهما باستعمال شباك معدة لهذا الغرض.
المصدر ذاته، الذي أشار إلى أن المشتبه فيه ينحدر من دوار العنابرة بجماعة الغوازي، أبرز أنه تم تسليم طائري الحسون المحجوزين إلى مصالح مندوبية المياه والغابات ومحاربة التصحر لاتخاذ المتعين في شأنهما.